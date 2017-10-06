Во Львове при загадочных обстоятельствах девушка умерла в ванной
2017-10-06 16:59
Во Львове при загадочных обстоятельствах девушка умерла в ванной
Экспертиза не обнаружила на теле погибшей признаков наcbльницької смерти.
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25-летнюю девушку нашли мертвой в ванной, передает Rus.Media. Трагедия произошла во Львове. Экспертиза не обнаружила на теле погибшей признаков наcbльницької смерти.
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
Накануне девушка пришла в гости к своему парню. Пошла купаться в ванную, где установлена газовая колонка. За 40 мин. парень нашел подругу мертвой.
Врачи, прибывшие на вызов, зафиксировали смерть. На месте происшествия также работали следователи. Тело девушки направили на экспертизу. На теле не нашли признаков насильственной смерти. Причину смерти пока устанавливают.
Открыли уголовное производство по статье “умышленное убийство” с пометкой “несчастный случай”.