Во Львове 12-летняя девушка родила ребенка. Подробности
2017-09-23 12:23
Во Львове 12-летняя девушка родила ребенка. Подробности
Девушка учится в 6 классе в Бориславе.
12-летняя жительница Борислава родила в львовском роддоме №1 здоровую девочку весом 2,5 кг. Чтобы роды прошли удачно, школьнице провели кесарево сечение. Об этом пишет Depo.Львов со ссылкой на “Мероприятие.нет”.
Как рассказала главный врач роддома №1 Людмила Шекета, 12-летнюю роженицу привезли во Львов за три дня до родов, львовские медики провели 17 сентября через кесарево сечение.
Девочка 2,5 кг и ростом 48 см родилась с признаками незрелости, поэтому ребенка перевели в Львовский областной неонатальный центр Львовской областной клинической больнице для тщательного обследования и лечения.
По словам врача-неонатолога Ирины Носовой, которая занимается младенцем, с девочкой сейчас все в порядке. Она родилась недоношенной, в 35 недель, но отклонений в развитии нет. Малыш уже же сосет из бутылочки, имеет хороший аппетит и быстро набирает вес. Вчера девочку из инкубатора перевели в кроватку. На этой неделе она еще будет проходить соответствующее лечение, а в следующем ее уже выпишут домой.
Известно, что 12-летняя роженица, имя которой не разглашают, является жительницей Борислава. По данным ВЗ, отцом ребенка является ее 18-летний сосед.
Как пояснил руководитель Львовского центра прав человека Александр Атаманюк, его могут привлечь к ответственности по ст. 155 УК (Половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости), что предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. При этом само понятие половой зрелости является исключительно биологическим и индивидуальным и поэтому определяется в каждом конкретном случае, на основании обязательной судебно-медицинской экспертизы.
По словам Ирины Носовой, мать 12-летней роженицы не знала о ее состоянии до 33 недели беременности. Примечательно, что теперь уже 31-летняя бабушка сама имеет шестеро детей, самой младшей дочке – всего восемь месяцев.