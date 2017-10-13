Во Львов приедет стигматик брат Илья Катальдо , у которого появляются раны Христа
2017-10-13 08:59
Во Львов приедет стигматик брат Илья Катальдо , у которого появляются раны Христа
Об этом сообщает пресс-служба Львовской области.
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В субботу, 14 октября, во Львов приедет брат Илья Катальдо из Кальви (Италия), у которого уже десятилетиями в Страстную Неделю на руках, ногах и боку появляются стигматы – раны распятого Иисуса, передает Rus.Media.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской области.
В воскресенье, 15 октября, в храме Воскресения ГНИХ УГКЦ, что на улице Городоцкой, 319а в 11.00 и 13.00 часов будут проходить Божественные Литургии с участием брата Ильи, а с 14.30 часов в храме он будет принимать людей. В понедельник, 16 октября, брат Илья встретится с Митрополитом Игорем и Архиепископом Мечиславом Мокшицким.
Во вторник и среду, 17-18 октября, в 9.00 часов в храме Воскресения ГНИХ УГКЦ будут проходить Божественные Литургии, а с 10.30 часов он будет принимать людей.
Стоит отметить, что мучения стигматика снято на видео. Кроме того, монаха не раз осматривали врачи, которые подтвердили, что он в здравом уме, а объяснить природу его ран не смогли.
Относительно Церкви, то сейчас она официально ни признает, ни отрицает его стигматов, а лишь наблюдает.