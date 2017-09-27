Во Франции вернули к жизни человека, которая пролежала 15 лет в коме
2017-09-26 11:38
Во Франции вернули к жизни человека, которая пролежала 15 лет в коме
Французские ученые из Лионского института когнитивных наук сумели вывести из комы пролежавшу 15 лет без сознания человека
Как пишет местная пресса, удалось это сделать благодаря электрической стимуляции блуждающего нерва, передает Rus.Media.
Пациент, который стал участником апробации экспериментальной методики, попал в автомобильную аварию в 20-летнем возрасте. Получив тяжелую черепно-мозговую травму, он впал в кому и находился в этом состоянии более 15 лет.
Родственники мужа уже почти потеряли надежду вернуть его к нормальной жизни, однако врачам удалось добиться положительного результата. Сейчас, как отмечают медики, пациент уже реагирует на слова и действия окружающих, может самостоятельно двигать шеей и выполнять простые действия.
Ранее сообщалось, что итальянский нейрохирург Сергио Канаверро смог восстановить 90% поврежденного спинного мозга собаки. В следующем году именно этот специалист намерен осуществить первую в истории операцию по пересадке головы от человека к человеку.