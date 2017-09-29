Во Франции был обнаружен эскиз обнаженной “Моны Лизы”
2017-09-29 14:36
Во Франции был обнаружен эскиз обнаженной “Моны Лизы”
Набросок выполнен углем, и, вероятно, написан самим да Винчи.
Во Франции был обнаружен эскиз обнаженной женщины, который, вероятно, мог бы быть наброском для картины “Мона Лиза”, сообщает Metro, передает Rus.Media.
Издание сообщает, что до настоящего времени было принято считать, что портрет женщины, известной как “Монна Ванна”, был выполнен только в студии живописца. Теперь же ученые заявляют, что художник мог и сам работать над этой картиной.
При этом утверждается, что “по крайней мере часть” наброска принадлежит руке гениального итальянца. С 1892 года этот набросок был частью коллекции искусства эпохи Возрождения в музее Конде во дворце Шантийи.
При этом куратор музея, комментируя находку, отмечает, что тело и руки “Моны Лизы” и “Монны Ванны” являются практически идентичными. Кроме того, оба портрета имеют одинаковый размер.