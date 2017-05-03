ВНО-2017: историю Украины выбирают на западе, а математику – на востоке
В этом году больше людей для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировалось в Киеве (19603), Днепропетровской (19207) и Львовской (16124) областях, а меньше всего участников ВНО будет на Тернопольщине (5785) и Луганской (3909). Об этом рассказал директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий. В целом же для участия в ВНО зарегистрировались почти 241тис лиц, примерно на 26тыс меньше, чем в прошлом году. По словам Вадима Карандия, это связано с двумя главными факторами: демографическим – общее уменьшение количества выпускников, и административным – предоставление возможности абитуриентам поступать в вузы по сертификату ВНО не только 2017, но и 2016 года. «Последний фактор является наиболее весомым, так как основная уменьшение количества участников ВНО произошло именно за счет уменьшения выпускников прошлых лет – это около 15 000 человек», – заначив Вадим Карандий. Что касается выбора предметов, то больше выпускников будут сдавать текст по украинскому языку и литературе – 239545 человек. Этот показатель является традиционным, ведь указанный предмет является обязательным для выпускников как для прохождения государственной итоговой аттестации, так и для поступления в вузы. На второй и третьей ступеньках – история Украины (182 219 человек) и математика (113 113 человек). Директор УЦОКО отметил, что в этом году для выпускников школ ВНО является обязательной формой прохождения государственной итоговой аттестации по 3 предметам. Среди них украинский язык является обязательным, второй предмет необходимо было выбрать по истории Украины и математике, а третий – на выбор. «Если раньше мы имели паритет между историей Украины и математикой, то после введения 2014 обязательной ГНА в форме ВНО по истории Украины или математике с тех пор процент выбора математики почти не меняется, но при этом увеличивается процент по истории Украины. Очевидно, это связано с тем, что выпускники считают, что историю им будет легче составлять, чем математику », – подчеркнул Вадим Карандий. Среди других предметов, растет популярность биологии, иностранных языков и географии. Указанные предметы в этом году составят соответственно 89 281, 73 588 и 6896 выпускников. И, наоборот, уменьшается количество лиц, выбирают физику и химию – 26 491 и 24 811 выпускников. Интересно, что историю Украины больше людей будет составлять в западных регионах, а математику – в южных и восточных. Напоминаем, что первый тест ВНО состоится 23 мая: участники будут сдавать украинский язык и литературу. А заключительным тестированием основной сессии станет ВНО по химии – оно пройдет 16 июня.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым