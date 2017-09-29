Вместо колбас или сосисок магазины Украины заполонили низкокачественные “м’ясовмісні” продукты
2016-03-31 18:01
Вместо колбас или сосисок магазины Украины заполонили низкокачественные “м’ясовмісні” продукты
Ситуация на рынке мясо-колбасных изделий остается напряженной из-за резкого снижения покупательной способности населения. Однако этим список причин, вызывающих озабоченность производителей, не исчерпывается.
Об этом рассказал директор управления маркетинга фабрики «Фаворит Плюс» Михаил Фоломін,
«Общеизвестно, что рынок мясо-колбасных продуктов подвержен сезонным колебаниям — летний период высоких продаж меняет достаточно длинный ниспадающий осенне-зимний цикл. Нужно отметить, что с каждым годом на динамику продаж влияет предпасхальный спад. Мы стараемся учитывать эти факторы в своей работе. Поэтому в этом году вывод на рынок новых продуктов мы планируем во втором квартале», — отметил Фоломін.
Вместе с тем, особенностью этого года является изменение в поведении отдельных игроков на рынке, что нельзя назвать приемлемым. Потребителю под видом классических сортов колбас стали предлагать дешевую продукцию, которая не имеет с ними ничего общего, кроме названия.
«Я бы называл это коррозией рынке, — говорит Михаил Фоломін. — Это обман потребителя и нарушения предпринимательской этики».
Одной из причин такого явления он считает подготовку к переходу на новые названия мясо-колбасных изделий в соответствии с номенклатурой, которая вступит в силу с 1 января 2017 года. Согласно новых требований (мясные Продукты и изделия м’ясомісткі. Номенклатура и требования к названиям ДСТУ 7680 до: 2015.
Действующий от 01.01.2016 года приказом №45от 28.05.2015 г ГП «УкрНДНЦ») теперь производитель будет обязан указывать на упаковке своего продукта не «колбаса» или «сосиски», а «продукт мясосодержащий», если содержание мяса там будет ниже установленных норм. Это легко проконтролировать, и добросовестные участники рынка будут заинтересованы в эффективности такого контроля и неотвратимости штрафных санкций для нарушителей.
А сейчас какая-то часть производителей отчаянно пытается использовать оставшееся время, что осталась, до вступления в силу этих изменений для получения незаслуженной прибыли, считает Михаил Фоломін. Но рынок все расставит по местам, уверен он.
«Права покупателя будут лучше защищены. Он получит возможность объективно оценивать качество продукта и сознательно делать выбор. А производители будут поставлены в одинаковые условия конкуренции», — подчеркнул эксперт.
Относительно работы предприятия Фоломін отметил, что в настоящее время осуществляется разработка технической документации, уточняется номенклатура таких продуктов, анализируется состояние и перспективы спроса. «Должна быть серьезная работа по ребрендингу части продуктов, проведение рекламной и информационной компании, чтобы максимально полно ответить на запросы потребителей», — отметил он.