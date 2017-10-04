Вмешательство России в выборы в США: в Facebook рассказали, какую рекламу проплачивал Кремль

despravda | 04.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-04 08:18

Вмешательство России в выборы в США: в Facebook рассказали, какую рекламу проплачивал Кремль
Facebook имеет доказательства вмешательства России в президентские выборы в США, победу на которых одержал Дональд Трамп.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

По данным представителей соцсети, ряд связанных с РФ рекламных объявлений были ориентированы на штаты Мичиган и Висконсин, передает Rus.Media.

Об этом со ссылкой на собственные источники, знакомые с материалами дела.

Именно эти два штата имели решающее значение для победы Дональда Трампа в президентских выборах в США в 2014 году.

Проплаченные Россией объявления были направлены на основные демографические группы в районах штатов, которые оказались ключевыми.

В объявлениях содержались сообщения, нацеленные на раскол, в частности, пропаганда антимусульманских настроений.

В обоих штатах Дональд Трамп одержал победу над Хиллари Клинтон с перевесом всего в несколько тысяч голосов.

Похожие записи

Об авторе

despravda