Вмешательство России в выборы в США: в Facebook рассказали, какую рекламу проплачивал Кремль
2017-10-04 08:18
Вмешательство России в выборы в США: в Facebook рассказали, какую рекламу проплачивал Кремль
Facebook имеет доказательства вмешательства России в президентские выборы в США, победу на которых одержал Дональд Трамп.
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По данным представителей соцсети, ряд связанных с РФ рекламных объявлений были ориентированы на штаты Мичиган и Висконсин, передает Rus.Media.
Об этом со ссылкой на собственные источники, знакомые с материалами дела.
Именно эти два штата имели решающее значение для победы Дональда Трампа в президентских выборах в США в 2014 году.
Проплаченные Россией объявления были направлены на основные демографические группы в районах штатов, которые оказались ключевыми.
В объявлениях содержались сообщения, нацеленные на раскол, в частности, пропаганда антимусульманских настроений.
В обоих штатах Дональд Трамп одержал победу над Хиллари Клинтон с перевесом всего в несколько тысяч голосов.