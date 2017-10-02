Власти Венгрии сообщила, как будут «спасать своих» в Украине
2017-10-01 10:22
Власти Венгрии сообщила, как будут «спасать своих» в Украине
Наша задача — добиться, чтобы венгерские общины процветали на земле
Власти Венгрии намерены найти и сохранить все венгерские общины, в том числе и в Украине.
Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Rus.Media.
«Наша задача — добиться, чтобы они процветали на земле, где родились; могли учить венгерский язык и могли жить как венгры», — подчеркнул Орбан.
По словам руководителя проправительственной фракции FIDES Гергея Гуляша, при необходимости власти Венгрии сможет обеспечить обучение на венгерском на Закарпатье через частные школы и частные университеты.
В свою очередь, депутат Европарламента Дьердь Шепфлин выразил обеспокоенность тем фактом, что поскольку Украина не является членом ЕС, новый закон Украины «Об образовании» нельзя рассматривать как вопрос компетенции Евросоюза.