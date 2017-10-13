Власти КНДР признали аннексирований Крым российским регионом
2017-10-12 21:11
Власти КНДР признали аннексирований Крым российским регионом
Пресс-служба посольства России в Пхеньяне опубликовало сообщение о признании властями КНДР аннексированного Крыма “российским регионом.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Власти КНДР признали анексирований Крым “российским регионом”, передает Rus.Media. Об этом в четверг, 12 октября 2017 на Facebook-странице сообщила пресс-служба посольства России в Северной Корее.
“Республика уважает результаты проведенного в Крыму “референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации”, считает его итоги легитимными и полностью соответствуют международно-правовым нормам”, – говорится в опубликованном сообщении пресс-службы российского дипломатического представительства в КНДР.
Также российские дипломаты сообщили, что власти КНДР официально определили свою позицию по этому вопросу при голосовании в ООН.
Такого же мнения, как и за анексированому Крыма, власти Северной Кореи придерживаются и в отношении Курильских островов.
Северокорейское издательство “Научная энциклопедия” уже выпустило новый политический атлас мира, в котором анексирований Крым окрашен в российские цвета.