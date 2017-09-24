Владимир Кличко завершает карьеру профессионального боксера
2017-08-03 12:35
Владимир Кличко завершает карьеру профессионального боксера
Заявление спортсмена опубликовано на его официальном сайте.
Владимир Кличко завершает карьеру профессионального боксера, передает Rus.Media. Заявление спортсмена опубликовано на его официальном сайте.
«Я абсолютно готов к новым испытаниям. Я жду и надеюсь, что моя следующая карьера, которую я спланировал и уже параллельно начал несколько лет назад, станет такой же успешной, как и предыдущая. Вместо того, чтобы сказать вам, ребята, спасибо и до свидания, я хочу пригласить вас продолжить это новое и увлекательное путешествие вместе со мной и брендом Кличко. Только вместе — мы креативнее, продуктивнее и созидательнее, по-настоящему сильнее во всех отношениях. Вместе мы — движущая сила».
Владимир Кличко начал свой путь в профи одновременно с братом Виталием в 1996 году. За свою карьеру украинец стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015), а также успешно защищал свои титулы 9 лет и 7 месяцев, уступив впервые за такое долгое время только в ноябре 2015 года британцу Тайсону Фьюри.
Первый бой Владимира на профессиональном уровне:
Именно с этого поединка началась история чемпиона, которого знает весь мир!
Давайте вместе вспомним все титулы Владимира на ринге:
Последний бой:
Спасибо за все, легенда!