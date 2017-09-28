Владимир Кличко осуществил мечту шотландского мальчика
28.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-08 13:38
Владимир Кличко осуществил мечту шотландского мальчика
Украинский боксер лично встретился с 13-летним Или Уэлшем и подарил ему перчатки со своим автографом.
Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, посетив чемпионат мира среди любителей, который проходил в Гамбурге, встретился с 13-летним Или Уэлшем, который давно мечтал увидеть воочию легендарного украинского боксера, передает Rus.Media.
Мальчик перенес серьезное заболевание, однако не бросил занятия боксом и собирается добиться серьезных успехов на этом поприще. Мечтой Уэлша была встреча с Кличко, и недавно она стала реальностью. Владимир встретился с шотландцем, поговорил с ним и подарил перчатки со своим автографом.