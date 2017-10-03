Владимир Кличко и его студенты Университета Санкт-Галлена (Фото)
2017-10-03 11:27
Владимир Кличко и его студенты Университета Санкт-Галлена (Фото)
Владимир Кличко, который читает лекции в Университете Санкт-Галлена, вручил дипломы студентам Университета Санкт-Галлена.
Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, который читает лекции в Университете Санкт-Галлена, вручил дипломы студентам Университета Санкт-Галлена, прослушавшим курс украинца «Управление вызовами», передает Rus.Media.
Фотографии с торжественного мероприятия, в котором также принял участие известный немецкий актер Тиль Швайгер, Владимир выложил на своей странице в одной из социальных сетей.
«Управление вызовами» дает вам инструменты, чтобы получить возможность направлять силу», – подписал фото украинец.