Владелец эротического журнала пообещал $10 млн за помощь в объявлении импичмента Трампу
2017-10-15 11:38
Владелец эротического журнала пообещал $10 млн за помощь в объявлении импичмента Трампу
Владелец эротического журнала Hustler Ларри Флинт объявил финансовую помощь в размере $10 млн за информацию, которая приведет к импичменту президента США Дональда Трампа.
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Свое объявление Флинт разместил в газете The Washington Post от 15 октября.
“Ларри Флинт и журнал Hustler объявляют финансовое вознаграждение в размере $ 10 млн за информацию, которая приведет к импичменту и смещение с должности Дональда Трампа”, – говорится в объявлении.
В нем Флинт написал, почему, по его мнению, Трамп должен уйти в отставку.
Среди основных причин – “компрометации внутренней и внешней политики конфликтом интересов вокруг его глобальной бизнес-империи”, “сотни сказанных явно лживых заявлений”, “вопиющий непотизм” и “назначение недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности”.
“Были ли у него какие-то финансовые операции с россиянами? Был бизнес Соединенных Штатов поставлен под угрозу ради защиты бизнеса империи Трампа? Нам нужно, чтобы все это стало широко известным”, – написал Флинт.
Он отметил, что импичмент – это грязное дело, но еще хуже – это еще три года президентства Трампа.
“Я чувствую, что мой патриотический долг и обязанность всех американцев – сбросить Трампа, пока не стало слишком поздно”, – добавил он.
В объявлении владелец эротического журнала указал телефон, по которому можно сообщать информацию, адрес электронной почты и пообещал полную конфиденциальность.
- По информации The Washington Post, Флинт и раньше предлагал деньги за информацию о других политиках. В частности в 2012 году он обещал $ 1 млн за налоговые декларации тогдашнего кандидата от Республиканской партии Митта Ромни.
- Сам Ларри Флинт представитель Демократической партии США.