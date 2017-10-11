Владельцы авто на еврономерах прибегают к неожиданному шагу

despravda | 11.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-09-13 12:02

Владельцы авто на еврономерах прибегают к неожиданному шагу
Сторонники авто на иностранной регистрации боятся, что у них отберут их машины или заставят растаможить, что влетит в копейку

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Владельцы нерастаможенных авто на еврономерах начали массово сдавать их на разборку, сообщают «Вести», передает Rus.Media.

Таким образом автомобилисты решили перестраховаться.

Сторонники авто на иностранной регистрации боятся, что у них отберут их машины или заставят растаможить, что влетит в копейку. Выгоднее сдать авто на запчасти.

Также, по словам руководителя проекта dtp.kiev.ua Власть Антонова, некоторые украинцы даже зарабатывают таким образом. Авто на еврономерах специально привозят в Украину, чтобы разобрать на запчасти.

Как известно, Верховная Рада уже скоро может решить проблему авто «на бляхах». Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила о подготовке законопроекта об авто на иностранных номерах.

Депутаты предлагают запретить нелегальные схемы ввоза авто на еврономерах в Украине. Параллельно действие льготного акциза будет временно расширен на автомобили не старше 2000 года. Стоимость их растаможки, по словам Нины Южаніної, составит от 1000 до 1400 евро.

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