Владельцев авто на “еврономерах” могут вызвать на допрос в полицию
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2017-10-07 09:50
Владельцев авто на “еврономерах” могут вызвать на допрос в полицию
Нацполіція планирует допросить свидетелей по делу о мошенничестве с нерастаможенными авто.
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Владельцев авто на “еврономерах” могут вызвать на допрос в полицию.
Об этом сообщает «Дорожный контроль», передает Rus.Media.
Впрочем, речь не идет о преследовании водителей нерастаможенных авто. Дело в том, что полиция ищет свидетелей по делу, открытому по Статье 190 Уголовного кодекса против гражданина Юрия Ларченко. Ему инкриминируют мошенничество с целью завладения денежными средствами.
По данным Нацполіціі, Ларченко Ю. В. организовал в Литве фиктивную фирму Globalcomas. Она якобы не занималась коммерческой деятельностью, а служила исключительно для регистрации на нее автомобилей.
После оформления соответствующих документов автомобили перегоняли в Украину через таможенный пункт «Ягодин» (Волынская область), а повторное ввоз для клиентов осуществлялся через пункт пропуска «Новые Яриловичи» (Черниговская обл). Для осуществления сделки была организованная группа людей. За свои услуги подозреваемые брали оплату в размере от 200 до 1500 евро и даже разместили объявление на Youtube. Теперь до Васильковского отдел полиции поступило заявление с требованием допросить всех участников группы, а также клиентов Ю. В. Ларченко.