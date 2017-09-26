Владельцам нерастаможенных машин приготовили неприятный сюрприз
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2017-09-10 21:03
Владельцам нерастаможенных машин приготовили неприятный сюрприз
В Украине авто на еврономерах пустят под пресс или отдадут сиротам.
Государственная фискальная служба опубликовала на своем сайте проект постановления «Об утилизации старых автомобилей, которые перешли в государственную собственность».
Документ определяет условия и порядок утилизации брошенных хозяевами машин, передает Rus.Media.
В частности, нововведение коснется владельцев автомобилей на «евробляхах», машины которых конфисковали за нарушение таможенных порядков. А владельцы не спешат привести документы в порядок. Таких автолюбителей фискальная служба планирует сообщать о намерении уничтожить автомобиль за 15 дней. В этот срок владелец должен успеть растаможить машину или вывезти ее за пределы страны, уплатив штраф.
Решение об утилизации госорганы намерены принимать на основании оценки самой машины и затрат на ее растаможку и дальнейшую продажу. Если сумма пошлин и налогов на такие операции окажется больше, чем рыночная цена авто на таможенной территории Украины, комиссия примет решение об утилизации.
В противном случае автомобиль могут передать госорганам, социальным службам, детским домам и приемным семьям. Разумеется, если автомобиль не нарушает экологических норм, то есть фактически выпущен не ранее 2010 года.
Кроме машин на иностранных номерах, ввезенных с нарушением таможенных норм, под действие постановления подпадут еще и конфискованные по решению суда, и соответствуют действующим экологическим нормам машины, что перешли в собственность государства.
Авторы проекта уверяют, утилизация автомобилей не будет стоить бюджету ни копейки. Ведь перед тем, как пустить машину под пресс, службы должны будут провести оценку и выставить на продажу ценные запчасти. Реализацией деталей должны заняться комиссионки.