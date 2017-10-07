Влад Яма показал трогательные семейные снимки
2017-10-07 17:55
Влад Яма показал трогательные семейные снимки
Влад Яма показал своих родителей и свою бабушку.
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Известный танцор, хореограф и член жюри шоу “Танцы со звездами” Влад Яма мало говорит о своей семье, передает Rus.Media. Он даже свою жену только недавно публично представил. Тогда и сообщил о сыне.
Недавно Влад Яма показал еще и своих родителей. Он назвал их своими учителями жизни. Хотя по профессии они тоже учителя:
“Мои учителя истории и главные учителя по жизни!!! Спасибо за то, что всегда подаете пример!”
Также Влад Яма опубликовал снимок со своей бабушкой. И вот здесь подписчики даже и не знают, на кого больше похож Влад Яма. У него удивительное сходство с каждым из его родителей.