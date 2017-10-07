Влад Яма показал трогательные семейные снимки

despravda | 07.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-07 17:55

Влад Яма показал трогательные семейные снимки
Влад Яма показал своих родителей и свою бабушку.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Известный танцор, хореограф и член жюри шоу “Танцы со звездами” Влад Яма мало говорит о своей семье, передает Rus.Media. Он даже свою жену только недавно публично представил. Тогда и сообщил о сыне.

Недавно Влад Яма показал еще и своих родителей. Он назвал их своими учителями жизни. Хотя по профессии они тоже учителя:

“Мои учителя истории и главные учителя по жизни!!! Спасибо за то, что всегда подаете пример!”

Также Влад Яма опубликовал снимок со своей бабушкой. И вот здесь подписчики даже и не знают, на кого больше похож Влад Яма. У него удивительное сходство с каждым из его родителей.

Похожие записи

Об авторе

despravda