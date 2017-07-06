Вкусный и простой летний десерт для ребенка

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Если вы хотите побаловать ребенка чем-то полезным и вкусным, но не хотите тратить на это много времени, этот рецепт подготовлен специально для вас.

Фруктовый мусс (с 2 лет)

Состав:
4 ч. Л. сухого молока
1/2 стакана апельсинового сока
1 сладкое яблоко

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Приготовления:
Выжмите из апельсина сок. Сухое молоко тщательно взбейте вместе с апельсиновым соком с помощью миксера. Яблоко очистите от кожуры, натрите на мелкой терке (пластмассовой), добавьте к соку с молоком и еще раз слегка взбейте мусс. Сразу же подавайте. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: www.2mm.ru

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