Визит Президента, переименование вуза и страшная авария: сводка новостей среды

magictr | 05.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Главной темой новостей сегодня был визит в Чернигов Президента Украины Петра Порошенко.

Сначала Президента ждали вручения ключей от нового жилья, где он рассказал, что за 2 года военные получили более 2 тысяч квартир — это заслуженные квадратные метры для них.

После Петр Порошенко выступил перед студентами и переименовал черниговский университет. Ректор вуза Николай Носко прокомментировал президентский подарок, рассказав о преимуществах «классического».

Также сьогодгі стало известно, что Президент наградил черниговского спортсмена.

Кстати, за визит гаранта в центре города не работали светофоры, что привело к транспортному коллапсу. Правда, «горячее» было не только в центре, в районе улицы Кольцевая случилась страшная авария.

Напомним, что на трое суток планируют перекрыть движение на одной из улиц Чернигова.

 

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