Виталий Козловский показал, как соблазняет фанаток на курорте (фото)
2017-10-03 09:11
Виталий Козловский показал, как соблазняет фанаток на курорте (фото)
Украинский певец поделился пляжными фотографиями на своей странице в Инстаграме.
Украинский певец поделился пляжными фотографиями на своей странице в Инстаграме, передает Rus.Media. Виталий Козловский уже имеет разрешение на выезд из Украины, поэтому первым делом поехал отдыхать на один из турецких курортов Мармарис. В Инстаграме певец активно делится свежими фото, на которых он изображен с обнаженным торсом только в одних плавках. Подписчици в восторге от внешнего вида Виталия Козловского, который с недавнего времени снова стал “холостяком” и теперь поклонницы могут опять закидать его почту любовными письмами, а в комментариях писать о том, что его фигура – идеал, как и весь он внешне и внутренне. Стоит отметить, что отпуск за рубежом положительно влияет на его моральное самочувствие. По крайней мере, сторонники видят не страждущие, а радостные фото, на которых певец улыбается.