Виталий Козловский ищет новую невесту в Instagram
2017-10-09 20:06
Виталий Козловский ищет новую невесту в Instagram
Не так давно стало известно о том, что певец расстался со своей невестой Раминой.
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Певец Виталий Козловский, который на днях презентовал новый клип на песню “Мое море”, удивил поклонников на странице в Instagram “голым” фото, передает Rus.Media.
Не так давно стало известно о том, что певец расстался со своей невестой Раминой, с которой встречался больше года и готовился к свадьбе. Артист признался, что ищет себе новую девушку.
“Меня зовут Виталий. Мне 32. Холост. Живу в достатке. Щедрый. Нежный. Внимательный. Без вредных привычек. Ищу невесту. Умеет любить. Нежную. С хорошим образованием. Хозяйственную. Ответственную. Возраст от 22 – 40. В случае любви, обещаю заботиться, удовлетворять желания и потребности, делать каждый день счастливым”, – поделился Козловский.