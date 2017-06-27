Вирус “Петя”. Как уберечься от кибер-атаки
В Украине происходит беспрецедентная кибер-атака , которая уже привела к сбоям в работе Киевэнерго, Сбербанка, “Новой Почты”, “Укртелекома”, супермаркетов и других компаний.
Не работают онлайн платежам, не отправляются письма и ссылки, другие сервисы могут быть временно недоступны.
Вирус шифрует файлы на компьютере, а затем требует деньги за их расшифровку.
Специалисты уточняют, что начальная инфекция происходит через фишинговых сообщений (файл Петя.apx) или обновления программы MEdoc . Распространение локальной сетью – через DoblePulsar и EternalBlue, аналогично методам #WannaCry.
Компьютерный вирус WCry (WannaCry и WannaCryptor) атаковал около 200 000 устройств с операционной системой Windows по всему миру , среди которых компьютеры больниц, государственных структур и мобильных операторов.
Действие этого вируса также заключалась в шифровании файлов на компьютере, а распространители требовали от пользователей выкуп за восстановление доступа к информации на свои “Bitcoin” кошельки.
Обычно сумма “вознаграждения” достигала 300 долларов США.
Вот советы оперативников киберполиции , касающихся вируса WCry (WannaCry), похоже они будут актуальными и сейчас :
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В первую очередь – нужно устанавливать последнюю актуальную версию операционной системы с последними обновлениями.
Также воспользуйтесь советами Ивана Примаченко с Prometheus :
– Будьте осторожны с файлами, которые вам присылают другие люди – проверяйте их антивирусом и здравым смыслом (маловероятно, что кто-то посылает вам “Жалобу с налоговой” в формате zip-архива) перед открытием. Стоит проигнорировать необычные письма, письма от неизвестных респондентов тому подобное.
– Обновите операционную систему, браузер и антивирус до последних версий.
– Настройте резервную копию всех необходимых вам в работе файлов с помощью DropBox или других аналогичных программ – в случае, если ваши файлы будут зашифрованы вирусом, вы сможете восстановить старые версии файлов из резервной копии.
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