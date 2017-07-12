Виноград замедляет старение – употребляйте его ежедневно
Новое исследование, проведенное в Калифорнийском университете (США), показало: ежедневное потребление винограда предотвращает преждевременное ухудшение когнитивных функций, связанных с деменцией.
В исследовании приняли участие люди, у которых заблаговременно ухудшилась память. Добровольцев разделили на две группы. Первая группа ежедневно получала виноградный порошок в дозе, эквивалентной примерно двум чашкам винограда в день, а вторая-плацебо. Когнитивные функции и метаболизм в мозге участников оценивали в начале исследования и через 6 месяцев, сообщает inmeds.com.ua.
Ученые обнаружили, что метаболическая активность в тех участках мозга, которые страдают на ранних стадиях болезни Альцгеймера, у добровольцев, которые употребляли виноградный порошок, оставалась нормальной. А у участников из другой группы уровень метаболической активности в этих зонах мозга снизился. Кроме того, у людей, которые употребляли виноградный порошок, повысился уровень метаболической активности в других участках мозга. И это коррелировало с отдельными улучшением внимания и рабочей памяти.
По словам специалистов, полифенолы, содержащиеся в винограде, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Согласно данным предыдущих исследований, виноград снижает уровень окислительного стресса в мозге, положительно влияет на кровообращение и способствует поддержанию нормальных уровней химического вещества, связанного с памятью.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым