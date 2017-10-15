Виктория Бекхэм раскрыла опасный секрет своей стройной фигуры
2017-10-15 19:50
Виктория Бекхэм раскрыла опасный секрет своей стройной фигуры
Роскошная Виктория Бекхэм поделилась со своими поклонниками секретом необычайной стройности.
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Подчеркиваем, что этот метод рискованный.
Самое важное – ежедневно утром выпивать две столовые ложки яблочного уксуса натощак!, – заявила она.
Впрочем, врачи признали такую рекомендацию более, чем просто рискованной.
Конечно, идея про полезные свойства яблочного уксуса возникла не вчера. Еще в 90-х годах прошлого века это была популярная система доктора Джарвиса, который утверждал, что яблочный уксус и мед могут вылечить все болезни. Однако автор этой концепции предлагал разводить уксус со стаканом воды и принимать его после еды, передает Rus.Media.
А если пить его неразбавленным, да еще и натощак, то это может вызвать язву желудка. Если учесть тот факт, что на Викторию Бекхэм в Instagram подписаны более 17 миллионов подписчиков, есть вероятность, что они будут использовать ее совет.