Виктория Бекхэм раскрыла опасный секрет своей стройной фигуры

despravda | 15.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-15 19:50

Виктория Бекхэм раскрыла опасный секрет своей стройной фигуры
Роскошная Виктория Бекхэм поделилась со своими поклонниками секретом необычайной стройности.

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Подчеркиваем, что этот метод рискованный.

Самое важное – ежедневно утром выпивать две столовые ложки яблочного уксуса натощак!, – заявила она.

Впрочем, врачи признали такую рекомендацию более, чем просто рискованной.

Конечно, идея про полезные свойства яблочного уксуса возникла не вчера. Еще в 90-х годах прошлого века это была популярная система доктора Джарвиса, который утверждал, что яблочный уксус и мед могут вылечить все болезни. Однако автор этой концепции предлагал разводить уксус со стаканом воды и принимать его после еды, передает Rus.Media.

А если пить его неразбавленным, да еще и натощак, то это может вызвать язву желудка. Если учесть тот факт, что на Викторию Бекхэм в Instagram подписаны более 17 миллионов подписчиков, есть вероятность, что они будут использовать ее совет.

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