Виктория Бекхэм появилась на публике в прозрачной блузке
29.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-29 11:34
Виктория Бекхэм появилась на публике в прозрачной блузке
Виктория Бекхэм, британская певица и модель, появилась на публике в откровенном топе собственной коллекции.
Как известно, знаменитость сама создает лаконичные женственные наряды под брендом Victoria Beckham , передает Rus.Media .
В Лондоне дизайнер появилась в довольно привлекательном комплекте. Наряд британки состоял из черной блузы, юбки-маски и обувь оттенка бордо. Дополнила Виктория свой образ солнцезащитными очками.