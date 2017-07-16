Викинги вернулись в Чернигов (Фоторепортаж)
Четвертый год подряд и второй год на берегах реки Десна на окраине Чернигова проходит фестиваль «Сиверские викинги».
Для участия в рыцарских боях на фестиваль приехали участники из разных городов: Киева, Одессы, Винницы, Сум, Донецка, Полтавы, Кишинева, Житомира, Харькова, Нежина, Чернигова.
Для посетителей в течение двух дней запланирована насыщенная программа. Настоящие рыцарские бои, турнир лучников, развлечения для детей и много еще чего интересного. А изюминкой нынешних боев будет участие в них девушек.
Также можно принять участие в разнообразных мастер-классах. Для посетителей будет возможность посмотреть конное шоу. Вечером, как стемнеет, у костра можно попеть под гитару и посмотреть интересную фаер-шоу. Ну и конечно, как на любом фестивале, можно будет приобрести много интересных товаров на ярмарке.
И главное, будет проведен конкурс костюмов. Ведь каждый участник приложил максимум усилий, чтобы передать атмосферу эпохи викингов.
Текст и фото Виктора Кошмала
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