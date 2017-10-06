Вика из “Неангелов” удивила резко увеличилась грудью в Instagram
2017-10-05 20:19
Вика из “Неангелов” удивила резко увеличилась грудью в Instagram
Певица показала, как, в ее представлении, должна выглядеть кормящая мама.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Популярная украинская певица, солистка дуэта с уникальными низкими женскими голосами “Неангелы” Вика, ежедневно радует поклонников новыми фотографиями в своем красивом Інстаграмі, передает Rus.Media. Наблюдать за страницей девушки очень интересно, поскольку ее жизнь очень яркая и насыщенная.
Так красавица все лето удивляла фанатов своими снимками из отпуска: шикарные пляжи, откровенные наряды на сексуальную фигуру, радость и безмятежность в каждом новом кадре. Но пришли трудовые будни, и теперь Вика и Слава на всю гастролируют, поэтому времени на отдых больше нет.
Но все равно, что бы ни случилось, красавица Виктория продолжает добавлять забавные фотографии в свой аккаунт.
Сегодня в ленте певицы появился смешной снимок с подписью: “А на этом фото вы можете посмотреть, как я буду выглядеть с годуючими грудью. И кстати, на снимке ни грамма фотошопа. И я за увеличение груди только природными методами”.
Поклонники оценили чувство юмора брюнетки и похвалили ее. Также многие отметили, что Виктории очень подойдет образ кормящей мамочки.