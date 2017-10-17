Въезд в Париж на бензиновом авто станет невозможным
2017-10-17 16:15
Въезд в Париж на бензиновом авто станет невозможным
Власти города решились на радикальные экологические мероприятия.
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Парижский муниципалитет принял решение до 2030 года запретить движение машин с двигателями внутреннего сгорания, работающими на бензине или дизельном топливе, передает Rus.Media. Приоритет будет отдан электрокарам, гибридным автомобилям, общественному транспорту, велосипедам.
Во французской столице вот уже в течение ряда лет всячески дистанцируются от того, чтобы вытеснить такие автомобили из соображений борьбы с загрязнением городской атмосферы.
Как указывают в мэрии Парижа, нынешний план по экологическому контролю завершается в 2020 году. Что касается нового, а его должны принять в ближайшее время, то в нем учитываются задачи, поставленные нынешним министром экологии Николя Юло. Этим летом он представил доклад по вопросам, связанных с климатом и окружающей средой. В этом документе министр, в частности, обозначил стратегическую цель – в перспективе 2040 года на всей территории страны полностью убрать машины с классическими двигателями.
По словам заместителя мэра Парижа Кристофа Наждовські, “столица не будет ждать 2040 года и пойдет на опережение, учитывая активное развитие передовых технологий в автомобилестроении”.
При этом со стороны государства Париж рассчитывает на финансовую поддержку, которая бы стимулировала горожан покупать экологически чистые транспортные средства.