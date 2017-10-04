Вещи, на которые мужчины обращают внимание во время секса
2017-08-14 13:50
Вещи, на которые мужчины обращают внимание во время секса
Скажем сразу: мы не имеем в виду состояние маникюра, или сухость кожи, или неоформленную зону бикини, или что-то еще во внешности. Как правило, такие вещи не запоминаются. А вот поведение во время акта любви говорит о многом.Именно она определяет, есть ли искра между партнерами, действительно доставляет удовольствие близость
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Для мужчины все это очень важно, поэтому на все из представленных ниже 4 вещей он непременно обратит внимание.
1. Инициатива
Если партнер будет делать всю работу, а партнерша только лежать и ждать, что же произойдет дальше, то мужчине непременно покажется, что женщине все это неинтересно. Проявите свое возбуждение. Возьмите инициативу в свои руки. Рискните, взберіться на него сверху и сделайте момент незабываемым.
2. Движения тела
Не надейтесь на вспышку страсти, если вы лежите, как говорится, как бревно. Даже если вы стесняетесь, постарайтесь просто двигаться быстрее и более страстно. Мы не призываем вас неестественно извиваться под или над партнером. Просто касайтесь тела партнера, сковзаєте своими бедрами между бедер мужчины … Чем интенсивнее вы задействуете свое тело во время секса, тем более партнер будет чувствовать, что вам приятно быть с ним.
3. Зрительный контакт
Не стесняйтесь: смотрите мужчине в глаза, смотрите на собственные обнаженные тела … Все это вполне нормально и даже возбуждающе. Но будьте внимательны. Взгляд вниз мужчины часто расценивают как сомнения, в потолок и стену – как скуку. Поэтому убедитесь, что ваши глаза выражают именно то, что вы собираетесь донести партнеру.
4. Дыхание
Мужчина может почувствовать, нравится ли вам быть с ним, по одному только дыханию и голосу. Действительно, возбужденная женщина начинает дышать тяжелее, а голос ее становится глубже. Не стоит имитировать удовольствие, но если вы его действительно получаете, то покажите это.