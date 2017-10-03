Вещи, которые нужно срочно выбросить, если хотите сохранить свое здоровье
2017-10-02 21:51
Вещи, которые нужно срочно выбросить, если хотите сохранить свое здоровье
Чтобы сохранять здоровье и бодрость мы стараемся правильно питаться, расстаемся с вредными привычками, занимаемся спортом, окружаем себя приятными людьми и хорошими вещами.
Качество жизни зависит от нашего здоровья и это не секрет, передает Rus.Media. Ведь когда ты болен, ты не можешь эффективно работать, проводить досуг, ничего не радует и не приносит удовольствия. Чтобы сохранять здоровье и бодрость мы стараемся правильно питаться, расстаемся с вредными привычками, занимаемся спортом, окружаем себя приятными людьми и хорошими вещами.
Но существуют простые и обыденные вещи, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни, а нам даже не приходит в голову, что эти мелочи могут таить угрозу для нашего здоровья. И тем не менее это так. Предлагаем вам ТОП-8 вещей, от которых лучше избавиться как можно быстрее.
Пластиковый контейнер
Это очень полезное изобретение. В пластиковом контейнере можно хранить еду в холодильнике, не опасаясь появления в нем посторонних запахов, а также брать обед с собой на работу или в поездку. Люди покупают пластиковые контейнеры и пользуются ими годами, а некоторые даже помещают их для разогрева пищи в микроволновке.
Делать этого ни в коем случае нельзя, поскольку даже если контейнер сделан из пищевого пластика, при нагреве в микроволновке он выделяет опасные для здоровья вещества. Также не стоит относится к контейнерам слишком уж бережно, лучше менять их как минимум раз в год.
Антибактериальное мыло
С микробами успешно справляется и обычное «детское» мыло. А вот убить всю (даже полезную) микрофлору на коже, а также вызвать невосприимчивость организма к антибиотикам триклозан, который является действующим веществом антибактериального мыла, вполне способен.
Освежители воздуха
Ни В коем случае не используйте химические освежители воздуха. Они содержат Флатов, которые наносят больше вреда организму, чем курение сигарет. Они могут способствовать образованию онкологических заболеваний и убийственные для репродуктивной системы организма.
Старые кроссовки
Нам, порой, сложно выбросить старые любимые кроссовки, которые уже свое отслужили. Мы чувствуем к ним нежную привязанность и абсолютно бесполезно. Старая обувь теряет свои амортизационные свойства, что пагубно для суставов.
Зубная щетка
Старая зубная щетка царапает зубную эмаль и травмирует десны. Кроме того, на ней собирается большое количество бактерий, которые с легкостью попадают y ваш организм. Поэтому менять зубную щетку нужно не реже, чем раз в два месяца.
Посудная губка
Влажная губка, на которой оседают остатки пищи – идеальное место для размножения болезнетворных бактерий, например, сальмонеллы. Поэтому менять губку для посуды нужно раз в два-три дня.
Старые специи
Нам кажется, что специи не имеют срока годности и могут стоять в кухонном шкафчике годами, но это ошибочное мнение. Впоследствии травы и специи теряют свои свойства, а могут приобретать и новые, не желательны. В связи с чем вы можете не только получить удивительный вкус блюда, но и расстройство желудка.
Пластиковая доска для резки
Лучше выбирать качественную доску из твердых пород дерева, оно содержит смолы, которые обладают природным антибактериальным свойством. А пластик со временем начинает выделять вредные для организма вещества. К тому же на нем после длительного использования образуются микропоры, в которых размножаются бактерии и микробы.