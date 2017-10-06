Вещь, что есть на каждой кухне, оказалась опасной для жизни
Речь идет о губку для мытья посуды, которая очень быстро становится рассадником патогенных микроорганизмов. Поэтому специалисты рекомендуют менять ее хотя бы раз в неделю
Как оказалось, губка для мытья посуды содержит просто невероятное количество микробов, в том числе близких “родственников” тех бактерий, которые могут вызвать такие заболевания, как пневмония и менингит.
Внимательно рассмотрев использованы губки под микроскопом, специалисты обнаружили, что на один кубический сантиметр приходится более такое количество бактерий, которая примерно в семь раз больше количества людей, проживающих на Земле.
Исследователи сделали открытие при помощи секвенирования ДНК микробов из 14 использованных кухонных губок. И выяснили, что один из микробов, которые обжили кухонную губку, — Moraxella osloensis, которая способна вызывать инфекции у людей с ослабленной иммунной системой. Этот самый “гость”, скорее всего, является виновником характерного неприятного запаха губки, пишет arena.press.
Примечательно, что кипячение либо прогрев изделий в микроволновой печи совсем не поможет избавиться от всех микробов. Мало того: чем чаще человек делает попытку дезинфицировать губку, тем больший процент бактерий на ней остается (в сравнении с изделиями, которые никогда не очищались). Причем речь в данном случае идет о бактерии, которые могут серьезно навредить здоровью человека. Исследователи говорят, что нечто похожее происходит в нашем кишечнике после лечения антибиотиками.
Поэтому ученые рекомендуют менять ваши кухонные губки примерно раз в неделю. Результаты исследования представлены в научном издании Scientific Reports.