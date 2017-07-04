Веселый папаша создает забавные фото с дочкой (ФОТО)

magictr | 04.07.2017 | Спорт | Комментариев нет

Это стоит увидеть и улыбнуться.

Фантазия некоторых пап просто поражает воображение. Этот 36-летний мужчина из Калифорнии создает удивительные сюжетные фото со своей 9-месячной дочкой, на которые невозможно смотреть без улыбки.

Шолом Бэр Соломон владелец небольшого мебельного магазина, любитель вкусно покушать и хорошенько повеселиться. Смешные переодевания и забавные фото он делает уже давно, но теперь, когда у него появилась дочь, его вдохновение и фантазия получили новый стимул.

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Милые снимки с чадом папа Соломон выкладывает на своей странице в Instagram. “Когда Зои вместе со мной, снимки становятся милыми и смешными. Без нее я просто толстый парень, который любит делать глупые фотографии “, – говорит Соломон. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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