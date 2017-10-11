Веру Брежневу обидно раскритиковали в сети за выбор неудачного платья
2017-10-11 13:22
Веру Брежневу обидно раскритиковали в сети за выбор неудачного платья
Фэшн-“промах”.
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Популярная певица Вера Брежнева не раз удивляла новыми нарядами, которые демонстрировала в своем Инстаграм, передает Rus.Media.
Но, конечно же, как и у любого другого человека, в роскошной блондинки периодически случаются фэшн-“промахи”.
На днях артистка поделилась новым фото в соцсети, которое вызвало массу обсуждений.
По мнению пользователей соцсети, приталенное платье Веры Брежневой лавандового цвета сидит на ней очень неудачно.
В частности, специфическая ткань плотно обтянула тело звезды, что сделало невыгодный акцент на ее ребрах.
“Как-то ребра ужасно торчат …”, “Платье села отвратительно. Странно, что она ее выбрала …”, “Очень странный наряд.”, “Неужели никто из близких так и не сказал ей, что так лучше вообще никому не показываться !? “,” Красивая Вера. Платье ужасное”, – не перестают возмущаться поклонники Веры Брежневой.