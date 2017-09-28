Верховной Радой руководят Коломойский, Ахметов, Фирташ и Пинчук
28.09.2017 | Политика | Комментариев нет|
2016-08-03 10:29
Верховной Радой руководят Коломойский, Ахметов, Фирташ и Пинчук
Вице-спикер считает, что в парламентом руководят представители “крупного капитала”
Верховная Рада Украины подконтрольна 5-6 олигархам, у которых есть большой капитал, большой телеканал и депутаты в парламенте.
Об этом в эфире “Эспрессо” заявила заместитель спикера Верховной Рады Оксана Сыроед.
“Крупный капитал, плюс большой телеканал, плюс несколько депутатов в парламенте”, – сказала Сыроед.
Она уточнила, что речь идет о таких олигархов как Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Дмитрий Фирташ.