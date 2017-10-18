Верховной Рада рассмотрела почти 247 поправок к медицинской реформы и закрылась
2017-10-17 20:31
Верховной Рада рассмотрела почти 247 поправок к медицинской реформы и закрылась
После чего Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание Верховной Рады.
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание во вторник, работа над законопроектом о государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327) будет продолжено, передает Rus.Media.
“У нас время для проведения сессии завершено, я дальше не имею права продолжать… Время истекло, я не могу продолжать сессию. А сейчас я вечернее заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. Это был тяжелый день, но я уверен, что мы его прошли достойно, я убежден, что мы сможем и принять медицинскую реформу и перейти к вопросу об отмене неприкосновенности и проголосовать его положительно”, – сказал А. Парубий.
Он напомнил, что завтра в 10.00 народные депутаты продолжат работу в режиме пленарного заседания.
Председатель комитета по противодействию коррупции Егор Соболев призвал спикера продолжить заседание парламента и работать, пока не будут выполнены требования участников акции протеста.
Как сообщалось, во вторник народные депутаты приступили к рассмотрению законопроекта №6327 во втором чтении, к которому подготовили более 800 исправлений.