Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть судебную и пенсионную реформу
2017-09-21 10:14
Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть судебную и пенсионную реформу
Депутаты будут рассматривать поправки к судебной реформе – они прошли уже 1,7 тыс. поправок, осталось менее 2 тыс.
Верховная Рада сегодня продолжит рассматривать изменения в процессуальные кодексы, также в повестке дня пенсионная реформа.
Депутаты будут рассматривать поправки к судебной реформе – они прошли уже 1,7 тыс. поправок, осталось менее 2 тыс.
Речь идет об изменениях в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты. Документ предусматривает введение единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.
Кроме того, в повестке дня пенсионная реформа.