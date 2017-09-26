Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть судебную и пенсионную реформу

despravda | 26.09.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-09-21 10:14

Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть судебную и пенсионную реформу
Депутаты будут рассматривать поправки к судебной реформе – они прошли уже 1,7 тыс. поправок, осталось менее 2 тыс.

Верховная Рада сегодня продолжит рассматривать изменения в процессуальные кодексы, также в повестке дня пенсионная реформа.

Депутаты будут рассматривать поправки к судебной реформе – они прошли уже 1,7 тыс. поправок, осталось менее 2 тыс.

Речь идет об изменениях в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты. Документ предусматривает введение единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Кроме того, в повестке дня пенсионная реформа.

Похожие записи

Об авторе

despravda