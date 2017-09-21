Верховная Рада отказалась продолжить работу в четверг до завершения рассмотрения судебной и пенсионной реформ
2017-09-21 14:10
Верховная Рада отказалась продолжить работу в четверг до завершения рассмотрения судебной и пенсионной реформ
Народные депутаты не поддержали предложение председателя Верховной Рады Андрея Парубия работать в четверг без перерывов до завершения рассмотрения законопроектов по судебной и пенсионной реформы.
Народные депутаты не поддержали предложение председателя Верховной Рады Андрея Парубия работать в четверг без перерывов до завершения рассмотрения законопроектов по судебной и пенсионной реформе, передает Rus.Media.
Спикер несколько раз выносил на голосование это предложение, однако ни одно из них не набрал минимально необходимых 226 голосов парламентариев.
После этого А. Парубий заявил, что около полудня снова вынесет предложение на голосование.
Народные депутаты в четверг продолжают рассматривать поправки ко 2-му чтению законопроекта №6232 о внесении изменений в процессуальные кодексы в рамках судебной реформы. За несколько пленарных дней пройдено уже больше половины из них.
В повестке дня работы парламента на четверг стоят также законопроекты относительно пенсионной реформы.