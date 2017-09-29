Вера Брежнева восхитила поклонников нежной фотосессией
29.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-28 21:02
Вера Брежнева восхитила поклонников нежной фотосессией
Звезда Вера Брежнева удивила фанатов своей красотой.
Вера Брежнева поделилась серией новых снимков, передает Rus.Media. Судя по всему, артистка снялась в новом фотосете. На снимках супруга Константина Меладзе отражена в нежной платья из нескольких слоев полупрозрачного фатина. Образ звезды дополняют оригинальные украшения (серьги и кольцо) в виде бабочек.