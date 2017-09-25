Вера Брежнева сменила имидж ради дочери
25.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-25 16:26
Вера Брежнева сменила имидж ради дочери
Известная украинская певица Вера Брежнева поделилась милым снимком со своей младшей дочерью Сарой.
Вера Брежнева наглядно показала, что готова пойти на многое ради дочери – даже изменить имидж, передает Rus.Media.
Именно это артистка и сделала на днях в одном из салонов красоты в Киеве.
В своем Instagram Вера опубликовала новое яркое фото, на котором они с Сарой демонстрируют одинаковые прически – цветные косички.
35-летняя певица выбрала розовый оттенок, а семилетняя Сара – розовый и голубой.
Поклонники пришли в полный восторг от самого фото и от очаровательных мамы и дочки.