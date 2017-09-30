Вера Брежнева поделилась необычным снимком

despravda | 30.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-30 13:18

Вера Брежнева поделилась необычным снимком
Артистка позировала на Центральном вокзале Нью-Йорка.

Вера Брежнева порадовала поклонников новой фотографией. В своем микроблоге звезда опубликовала черно-белый снимок, который был сделан на Центральном вокзале Нью-Йорка, пишет Rus.Media.

На фото Вера в брючном костюме стоит посреди здания вокзала. Окружающие люди размыты, поэтому от снимка веет одиночеством.

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