Вера Брежнева поделилась необычным снимком
30.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-30 13:18
Вера Брежнева поделилась необычным снимком
Артистка позировала на Центральном вокзале Нью-Йорка.
Вера Брежнева порадовала поклонников новой фотографией. В своем микроблоге звезда опубликовала черно-белый снимок, который был сделан на Центральном вокзале Нью-Йорка, пишет Rus.Media.
На фото Вера в брючном костюме стоит посреди здания вокзала. Окружающие люди размыты, поэтому от снимка веет одиночеством.