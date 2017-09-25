Венгерский министр попросил о встрече с Гриневич, чтобы обсудить закон об образовании
2017-09-25 10:36
Венгерский министр попросил о встрече с Гриневич, чтобы обсудить закон об образовании
Отмечается, что официальный Будапешт настаивает на пересмотре языковой статьи закона об образовании в Украине, поскольку, по мнению венгерских властей, это нарушает права 150-тысячного венгерского меньшинства на Закарпатье.
Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании, передает Rus.Media.
Отмечается, что официальный Будапешт настаивает на пересмотре языковой статьи закона об образовании в Украине, поскольку, по мнению венгерских властей, это нарушает права 150-тысячного венгерского меньшинства на Закарпатье.
25 сентября Золтан Балог примет участие в открытии учебного года в венгроязычном Институте имени Ференца Ракоци II в городе Берегово на Закарпатье, куда также в числе почетных гостей пригласили министра образования и науки Украины Лилия Гриневич.
Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон среди прочего определяет, что на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
Позже в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.
Также президент Молдовы Игорь Додон раскритиковал принятый Верховной Радой закон об образовании и призвал Украину пересмотреть свою новую политику в отношении национальных меньшинств.
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что закон об образовании не ограничивает права проживающих в Украине национальных меньшинств.