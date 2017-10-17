Венецианская комиссия отклонила законопроект об антикоррупционном суд
2017-10-17 11:14
Венецианская комиссия отклонила законопроект об антикоррупционном суд
Имеем очень четкую позицию, что авторы должны отозвать свои законопроекты и должен быть внесен новый.
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Венецианская комиссия предлагает Верховной Раде отозвать законопроекты о создании Антикоррупционного суда и зарегистрировать новый.
Об этом сообщил спикер Андрей Парубий на согласительном совете, передает Rus.Media.
“О антикоррупционные суды. Я со своей подписью отправил в Венецианскую комиссию. Имеем очень четкую позицию, что авторы должны отозвать свои законопроекты и должен быть внесен новый. По каждой из судебных реформ мы получили заключение Венецианской комиссии. Не думаю, что у нас есть основания действовать иначе”, – сказал Парубий.