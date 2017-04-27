Велосипеды за 8 тысяч помогут в борьбе с преступностью
Муниципальные полицейские обзавелись новым транспортом. Руководитель коммунального предприятия Виталий Хрустицький рассказал, что четыре велосипеда приобрели за восемь тысяч гривен каждый. Их продают в магазине «Велоспорт». Теперь в городе курсируют два патруля по двое работников коммунального предприятия. Разработан только два маршрута. Оба в центре. «Сотрудники муниципальной полиции ездят по центру города, – рассказывает руководитель Виталий Хрустицький. – Ребята ездить по садах и школах. В местах скопления молодежи. Это и по супермаркетом «Симпатик», и в других местах »Пока велопатруль выезжал на маршруты лишь несколько раз. Руководитель уверяет, что патрулированию помешала холодная погода. А как только потеплеет – велоекипажи ездить в две смены. С 9:00 и до 15:00 с 15:00 до 21:00. Виталий Хрустицький рассказал, что охотно увеличил бы количество велопатрулей, однако уверяет, что его работники слишком заняты, поэтому выделить еще несколько человек просто не может.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым