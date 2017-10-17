Великобритания ищет механизмы влияния на русскоязычных в Балтии
2017-10-16 21:35
Великобритания ищет механизмы влияния на русскоязычных в Балтии
Как пишет британская пресса, Лондон выделил на сопутствующие проекты один миллион фунтов стерлингов.
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Правительство Великобритании пытается решить «проблему» русскоязычных граждан прибалтийских стран, передает Rus.Media. Как пишет британская пресса, Лондон выделил на сопутствующие проекты один миллион фунтов стерлингов.
По данным СМИ, компании, которые заключили с правительственными структурами контракт, должны будут провести анализ действенных способов влияния на русскоязычные меньшинства в Латвии, Эстонии и Литвы. О каком именно влиянии идет речь и какие цели он преследует, не сообщается. Между тем, озаботились в правительстве Великобритании и темой российских масс-медиа. Особую заинтересованность у Лондона вызывает англоязычный телеканал Russia Today, вещание которого, по мнению британских политиков, формирует у западного зрителя пророссийский взгляд на мировые события.