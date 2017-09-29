Ведущая новостей в прямом эфире начала рожать
2017-09-29 19:38
Ведущая новостей в прямом эфире начала рожать
Роды у женщины прошли без проблем – на свет появился мальчик по имени Джеймін.
Ведущая телеканала News 4 Натали Паскарелла начала рожать в прямом эфире, передает Rus.Media. Во время очередного выпуска новостей у женщины отошли воды, сообщает NBC News 4.
В студии находилось четверо ведущих, они обсуждали новость об увеличении лимита на число знаков в Twitter.
Позднее журналисты рассказали, что во время разговора Паскарелла странно захихикала. Выяснилось, что именно в этот момент у беременной телеведущей отошли воды. Однако женщина не подала виду и дождалась окончания выпуска новостей, прежде чем отправилась в больницу.
Роды в Паскарелли прошли без проблем, она родила сына Джейміна. Снимками новорожденного малыша ведущая радостно поделилась в Instagram.