Ведущая прогноза погоды устроила пикантное дефиле на боксерском матче
2017-10-18 12:35
Ведущая прогноза погоды устроила пикантное дефиле на боксерском матче
23-летняя девушка надела розовый бюстгальтер и черные шорты, чтобы выносить номерную карточку с цифрой следующего раунда.
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Мария Соль Перес – аргентинская ведущая прогноза погоды, которая стала сенсацией в социальных сетях из-за своих сексуальных снимков в Instagram – стала ринг-герл, передает Rus.Media. В воскресенье она временно отошла от зеленого экрана и вышла в качестве девушки-проводника для Николая Потапова в матче с Омаром Нарваесом в Буэнос-Айресе.
23-летняя девушка надела розовый бюстгальтер и черные шорты, чтобы выносить номерную карточку с цифрой следующего раунда. Перед матчем она загрузила фото в Instagram и подписала ее: «Сегодняшний боксерский матч для TyC Sports», ссылаясь на своего работодателя, сообщает издание The Sun.
Нарваес выиграл, одержав победу техническим нокаутом в восьмом раунде. Один из фанатов, Цезарь Родри, написал в Twitter после матча: «Прекрасная ночь бокса. Но Перес намного прекраснее».