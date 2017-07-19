Ведущая «Ревизору» у Юрия с Анисова купила 3 литра молока
19.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Проверяя молочный павильон, ведущая программы «Ревизор» Наталья Кудряшова в Юрия из села Анисов купила три литра молока.
Хотя перед покупкой и пожаловалась на его цену.
«Я ей сказал по 12 грн за литр, – говорит господин Юрий. – А она спрашивает, чего так дорого. Я объяснил, что очень дорого обходится содержание коровы. И хоть и пожаловалась на цену, и три литра в меня купила».
А вот для чего ведущая купила молока – для анализа или пить утром с кофе, – господин Юрий не знает.
Впрочем, убежден, что его вкусное молоко видно издалека. Тем временем продавец молочки с Анисова еще не может отойти от приятного шока, ведь он точно стал звездой популярной программы.
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