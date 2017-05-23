Ведьмин шабаш: сегодня на один день все травы становятся магическими и рвать их надо голышом
23.05.2017 | Социум | Комментариев нет|
23 мая – День Святого апостола Симона Зилота, в народе «Симонове зело». Поэтому есть поверье, что в этот день, как и на праздник Ивана Купала, все травы становятся волшебными. Также праздник породило легенды о ведьмовские шабаши. Старинные предания и легенды рассказывают, что особенно магические, целебные и лечебные травы растут исключительно в Киеве на Лысых горах. Поэтому знахарки со всей Украины шли за тридевять земель в Киев на шабаш с одной целью – заготовить целебной травы. К сожалению, сделать это было не так уж просто. Чтобы трава стала волшебной, следовало срывать ее только на рассвете или в полночь, когда она покрыта росой, без ножа и других острых предметов (лучше было выкопать из земли руками!), раздевшись догола.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым