Вечерняя прогулка: заснеженные улицы города (Фоторепортаж)
Что не говорите, а зиму со снегом мы уже заждались. И вот накануне великого праздника снег выпал.
Конечно, для малышей и для любителей лыжных прогулок — это очень красиво. А вот для коммунальщиков не совсем. Но как бы там не было, мы и не такие зимы видели.
Вечером, 18 декабря, когда так мело, я все таки решил пройтись по обновленным парком и сделать ночной фоторепортаж. А вы думаете там было пусто? Нет, дорогие, как всегда при любой погоде – есть любители насладиться зимней красотой и повеселиться.
Кто парами, а кто с детками, а кому-то надо прогуляться с четвероногим другом. Вот так и святой вечер встретил и я вместе с ними. Сегодня в парке будет большой праздник. Поэтому, друзья, не мешкайте и на праздник приходите!
Текст и фото Виктора Кошмала
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